Nejprve přes malé vesnice, pak přes pole, nakonec po svých. Tak vypadala policejní honička v úterý 22. září.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Policisté chtěli zastavit šestadvacetiletého řidiče, který jel od Draženova na Březí. „Nereagoval na výzvu STOP, zvyšoval rychlost a policii ujížděl,“ zmínila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Muž prolétl obcí Březí, ujížděl přes Mračnice, Třebnice, Jeníkovice, Němčice a za Valdorfem to stočil do pole. Kličkoval tak dlouho, dokud se nedostal do Mračnic, kde zastavil a přes kovová vrata zdrhal přes pozemek do dalšího pole. Když jej policie doběhla, zjistila, že má zákaz řízení do léta 2022. Za maření výkonu hrozí muži až dva roky za mřížemi.