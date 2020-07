Případem se ve středu 29. července zabýval Okresní soud Domažlice.

Martina Jakoubková pracovala ve firmě zhruba čtyři a půl roku jako účetní. Za tu dobu měla podle obžaloby zaúčtovávat do systému neoprávněně navýšené finanční částky a zanášet do účetnictví nákupy, které nebyly provedeny.

„Takto získané finanční prostředky použila obžalovaná pro vlastní potřebu a zneužila postavení ve společnosti pro nedovolené sebeobohacení,“ uvedla ve své závěrečné řeči státní zástupkyně Jana Fišerová s tím, že celkem by měla obžalovaná firmě v rámci úhrnného trestu uhradit i způsobenou škodu, a to právě ve výši necelých 203 tisíc korun.

Účetní Jakoubková navíc před soudem využila svého práva a nevypovídala. Nicméně k celé záležitosti se vyjádřila. Ničeho se prý nedopustila. Naopak se odkazovala na nekorektní vztahy na pracovišti a vše vnímá jako útok na svou osobu.

„Je to odrazem toho, co se ve firmě odehrává, a to neustálá psychická šikana a strach jako nástroj řízení a manipulace s člověkem, opakovaný nátlak na přijetí názorů kolegů či nadřízených. Kolegové se tvářili jako mí přátelé, ale pak jsem zjistila spoustu lží, a to, jak vypovídali a byli proti mě aktivní, působí, jako by měli nějaký scénář, podle kterého měli vypovídat. A ten scénář se vždy měnil,“ popsala ve své závěrečné řeči obžalovaná účetní, matka tří dětí. Dále ve své řeči zvažovala, zda vše nevzniklo čistě jen ze závisti.

Jakoubková se ale podle zmocněnce za poškozenou společnost hájila i tím, že položky do účetnictví zadával někdo jiný. „Probíhalo to několik let a je zvláštní, že by si zkušená účetní nevšimla, že jí mizí peníze z pokladny,“ doplnil závěrečné řeči zmocněnec Bernášek.

Nicméně obhájce účetní navrhuje zproštění obžaloby. Podle něj se neprokázalo, že peníze Martina Jakoubková využila pro vlastní potřebu.

„Zároveň není prokázán žádný mechanismus a pravidla pro schvalování zaúčtování plateb,“ uvedl obhájce s tím, že se jedná i o kybernetickou kriminalitu, která vyžaduje odborný posudek specialistů z oboru informačních technologií. K úpravě účetních dokumentů totiž mělo podle obžalované docházet až zpětně, po jejím odchodu z firmy.

„Navrhovaný trest je navíc vůči obžalované, jakožto matce samoživitelce, likvidační, a to vzhledem k tomu, že je v návrhu zákaz živnosti,“ doplnil obhájce.

Soudce vzhledem k rozsahu a složitosti případu případ odročil. Rozsudek padne příští týden.