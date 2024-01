Děti nechodily do školy, jedno mělo během jediného školního roku bezmála čtyři sta neomluvených hodin. Rodičům z Plzně to ale bylo jedno a neřešili to ani přes opakovaná upozornění školy, nepomohly ani tresty ve správním řízení. Věc tak doputovala až k plzeňskému městskému soudu. Matka dětí vyvázla ještě s podmínkou, ale tátu čeká za záškoláctví jeho tří potomků vězení.

David K. u Okresního soudu Plzeň-město | Video: Deník/Milan Kilián

David K. s manželkou Annou K., jejichž jména ani tváře kvůli ochraně dětí nelze zveřejnit, podle obžaloby ve školním roce 2021/22 nezajistili řádnou školní docházku svých tří synů, narozených v letech 2007, 2008 a 2012, do jedné z plzeňských základních škol. „V uvedeném období měli nezletilí celkem 370, 177 a 124 neomluvených hodin absence, přičemž rodiče byli opakovaně na absence svých dětí ze strany školy upozorňováni, neučinili však žádné opatření k nápravě, a to přesto, že za záškoláctví těchto svých dětí v předešlém období byli již v minulosti sankcionováni ve správním řízení,“ uvedla státní zástupkyně Zuzana Hodková. Dodala, že otec s matkou tak úmyslně společně ohrozili rozumový, citový nebo mravní vývoj svých dětí tím, že jim umožnili vést zahálčivý život, a to po delší dobu.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Za přečin ohrožování výchovy dítěte hrozilo oběma rodičům až pět let kriminálu. Anna K. byla potrestána trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Dostala trest 10 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 24 měsíců. Verdikt je pravomocný. Její manžel David K. ale musel před soud osobně. Přivedla ho tam eskorta, neboť si aktuálně odpykává ve Všehrdech trest devíti měsíců vězení za krádež. A právě kvůli tomuto rozsudku (a předchozí trestné činnosti) nemohl vyváznout jen s výchovným trestem jako jeho žena.

David K. u soudu nezatloukal, vše přiznal a prohlásil vinu. „Je mi strašně moc líto, že jsme zanedbali tři své děti. Dnes už je vše v pořádku, máme bydlení a děti školu navštěvují pravidelně,“ řekl soudu David K. a poprosil o co nejmírnější trest. „Čekáme páté dítě, tak chci být z věznice co nejdříve zpět u své rodiny,“ apeloval na soud. Jeho obhájkyně Eva Straková připomněla, že děti nechodily do školy poté, co se rodina po dlouhodobějším pobytu vrátila z Anglie a neměla v Čechách dostatečné zázemí. Poté, co si vše dala do pořádku, kluci již do školy chodí.

Státní zástupkyně Hodková navrhla, aby soud prodloužil Davidovi K. současný trest o dalších šest až devět měsíců, připomněla přitom mj. jeho pět dosavadních odsouzení.

Soudce Ondřej Klůs byl ještě o trošku mírnější, obžalovanému prodloužil pobyt za mřížemi o pět měsíců. „Tento trest je zcela přiměřený,“ uvedl Klůs s tím, že muži polehčuje prohlášení viny i to, že byla zjednána náprava a děti již nějaký čas do školy řádně chodí. Verdikt je pravomocný.