Incident se odehrál počátkem dubna v Dlouhé Vsi, kde 68letá žena byla na procházce se svým pejskem. V tom k nim zezadu přiběhl volně pobíhající jezevčík. „Začal dorážet na mého psa, vzala jsem ho proto do náruče. Pak na mě jezevčík začal útočit. Trhal mi kabát, pak kousal do nohou,“ líčila chovatelka policistům. Dodala, že po určité době se na místo dostavila o deset let starší žena, babička majitele jezevčíka, která dorážejícího psa odchytila a z místa s ním odešla. Zraněná žena přivolala policii a skončila v rukou záchranářů. „Utrpěla zranění lýtek a byla převezena na chirurgii sušické nemocnice,“ potvrdila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Pokousaná žena dodala, že ji později kontaktoval majitel psa, který jí nabídl finanční vyrovnání a který přiznal, že pes má propadlé očkování proti vzteklině. Informovala také, že zranění je vážnější, než si původně myslela, že musí stále chodit na převazy a je omezována v podnikání i dalších aktivitách.

„Případ jsme šetřili pro podezření ze spáchání přestupku, ale na základě zjištěných skutečností byl překvalifikován. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ řekla v květnu poté, co se Deník začal o případ zajímat, Dana Ladmanová z klatovské policie. Jenže po dvou měsících případ policisté odložili. Klíčovou roli sehrála výpověď babičky majitele jezevčíka. Ta řekla, že byla psa vyvenčit, a když se s ním vrátila, pustila ho na zahradu. Jezevčík se ale rozběhl k vrátkům, která se mu podařilo otevřít, vyběhl ven a napadl procházející ženu se psem.

„Policejní orgán došel k závěru, že verze, kterou uvedla žena, jež venčila jezevčíka, tedy že si pes otevřel vrátka sám, je reálná, a nejsou důkazy, které by ji mohly vyvrátit. Žena podle policie dodržela potřebnou míru opatrnosti, tedy že dostatečně zabezpečila psa tím, že řádně zavřela vrátka, tudíž nejednala z nedbalosti. Její jednání nedosáhlo takové intenzity, aby byla naplněna skutková podstata trestného činu,“ vysvětlila Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.

Právě státní zastupitelství ale bude mít rozhodující slovo v případě, že si pokousaná žena podá proti usnesení o odložení stížnost. Tu buď zamítne, nebo ji akceptuje a pak nařídí policistům, aby se případu dále věnovali.

Podmínka a čtvrt milionu

Právě na Sušicku se odehrál případ, který ukázal, jak zle se může vymstít, když si jen na chvíli nepohlídáte psa. Chovatelka si v říjnu 2020 v jednom z bytových domů v Sušici nedala psa na vodítko a když při odchodu otevřela vstupní dveře, zvíře vyběhlo na společnou chodbu, kde spatřilo procházející seniorku. Skočilo jí předníma nohama na hruď, opřelo se o ni a povalilo ji na zem. Žena, které je přes devadesát let, při pádu na zem utrpěla zlomeninu krčku pravé stehenní kosti a musela být v nemocnici operována a poté hospitalizována. Vloni klatovský soud chovatelku potrestal sedmiměsíčním trestem, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Zároveň musí poškozené zaplatit částku 100 000 korun coby nemajetkovou újmu a je povinna uhradit zdravotní pojišťovně částku 172 031 korun.

