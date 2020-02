Incident, který Reného Bártu a poškozeného myslivce Karla B. dostal k soudu, se odehrál 24. února 2019. Tehdy byl v oblasti Lukavice u Semošic na Domažlicku Karel B. dokrmovat zvěř, když se mu po osetém poli proháněla skupinka čtyřkolkářů. Hospodář se jim pokusil zabránit v jízdě a zablokoval jim cestu svým vozem. Bárta na něj ale vytáhl legálně drženou zbraň a vyhrožoval mu ‚Ty kriple, vylez ven. Já tě sejmu.‘ Když muž z auta ale odmítl vystoupit, odsouzený pokračoval dál se slovy: ‚Nemysli si, že je to plynovka. Já tě sejmu!‘

René Bárta ale před soudem vypověděl, že zbraň nebyla nabitá, náboj nebyl v komoře a použil ji jen pro zastrašení. Mimo jiné podotkl, že agresorem byl naopak poškozený. „Najížděl do nás, nadával nám, že mu jezdíme přes pole. Říkal, že jsme magoři a používal i horší nadávky. Nereagoval jsem, zbraň jsem vytáhl, až když mě začal se svým vozem ohrožovat.“ Jeho slova podporovala i výpověď svědka Václava K. „René na něj vytáhl zbraň, až když na nás najížděl.“

Úhel pohledu Karla B. na celý konflikt se však shodoval s předloženou obžalobou.

„Nevěděl jsem tehdy, že jde o tohoto muže, dnes vím, jak se jmenuje. Ten den měl ale na hlavě kuklu. Jako jediný zastavil na mé úrovni, stáhl jsem tedy okénko a řekl mu, proč tam jezdí, protože je na poli zaseto.“ Ladu pak čtyřkolkou objel, ohodil ji blátem a kameny a rozjel se dál. Karel B. jel za ním, čtyřkolka začala zpomalovat, jelikož se jí v cestě objevily spadlé větve. V ten moment Karel B. využil příležitost a předjel jej.

„Vytáhl na mne zbraň, nadával mi a řekl, že je zbraň ostrá. Z auta jsem odmítl vylézt a nakonec jsem z místa odcouval pryč,“ vypovídal Karel B. Přesto si ale Bárta stál za tím, že agresorem byl právě myslivecký hospodář.

Podle svědka Josefa P. Je poškozený nekonfliktní člověk. „Známe se už asi dvacet let. Volal mi hned po incidentu. Byl to rychlý hovor. Říkal, že mu někdo rozjezdil pole a vyhrožoval mu zbraní. Do telefonu opakoval: 'Co mám dělat, co mám dělat. Nenechám se přece zastřelit.' Řekl jsem mu, ať zavolá na 158. Byl jsem navíc zhruba třicet kilometrů daleko. Kdybych byl v dosahu, jel bych se určitě podívat na místo. Po telefonu navíc nebylo jasné, jestli je v době hovoru ještě v ohrožení.“

Rozhodující by mimo jiné l i videozáznam z kamery umístěné na přilbě jednoho z jezdců. Ne všichni navíc o zbrani a výhrůžkách majiteli polnosti věděli. Jeden z nich poté dodal, že byl Bárta vytočený a chtěl mu rozstřílet gumy. Někteří navíc po zjištění těchto okolností rozhodli od party, která si vyrazila na spontánní projížďku, distancovat. „Jakmile jsem zjistil, že na někoho vytáhl zbraň, odjel jsem. Nechtěl jsem s tím mít nic společného,“ uvedl ve výpovědi Miroslav M. Podobně hovořil i svědek Jiří H. či jezdec Luboš K. „Řekl jsem si, jak jsem s takovým blbcem mohl jet. Pokud vznikla nějaká škoda, jsem ochoten i uhradit.“ V tomto směru nebyl sám.

Ve prospěch Bárty hrála skutečnost, že si incident nijak nenaplánoval. „Nebylo to nijak kalkulované, jednal impulsivně. A videozáznam jednoznačně konflikt a oblast, byť z dálky, zachycuje,“ uvedla při závěrečné řeči státní zástupkyně, která navrhovala trest nad spodní hranicí sazby od 2 do 8 let s podmínkou na 3 roky a propadnutí zbraně.

Před vyhlášením rozsudku promluvil i obhájce, který argumentoval oprávněným užitím zbraně. „Skutek navíc není trestný čin,“ dodal.

Slovo si ale vzal i dnes odsouzený René Bárta. „Jsem slušný člověk. Vedu slušný život a nechtěl jsem nikomu ublížit. Jen jsem chtěl naopak zamezit jiným událostem, které mohly v tu chvíli vzniknout,“ padlo při závěrečných řečech.

Tak jako tak rozsudek hovoří jasně – odnětí svobody na 30 měsíců s podmíněným odkladem na 3 roky. „V tomto případě postačí pohrůžka trestu, podstatné je, že René Bárta přijde o zbrojní průkaz a dojde k propadnutí věci, tedy automatické zbraně,“ dodal na závěr soudce Milan Anderle.

Odsouzený se navíc vzdal práva na odvolání. Rozsudek je tedy pravomocný.