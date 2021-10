Policie je zatím na slovo skoupá. „Mohu potvrdit, že se případem zabýváme, ale s ohledem na jeho charakter a stav nebudeme poskytovat jakékoli bližší informace,“ řekl Deníku v pondělí zástupce ředitele klatovského územního odboru Antonín Šmíd.

Podle zjištění Deníku oznámil zhruba padesátiletý muž policistům, že ho měli dva muži z Rumunska omámit. Když se nedokázal bránit, přemístili ho do prostor jedné z klatovských ubytoven. Tam ho oba sexuálně zneužili, neboť vzhledem ke své indispozici nebyl schopen se jim aktivně bránit. Při znásilnění neutrpěl žádné vážnější zranění.

Znásilnění muže je výjimečné

Případy znásilnění muže jiným mužem či dokonce dvěma muži se v ČR zabývají policisté či soudy jen výjimečně, některé případy zůstanou utajeny kvůli studu oběti.

Na Klatovsku se poslední takovýto případ podle informací Deníku stal v lednu 2009, kdy 46letý muž cestou z hospody na křižovatce nedaleko Chudenic zaútočil na 30letého zdravotně handicapovaného muže. „Náhodou jsem ho potkal a řekl mu, že mám na něj chuť. Ale on nechtěl. Dal jsem mu pěstí, až padl na kolena. Odtáhl jsem ho ze silnice na mez, a i když nechtěl a dokonce mě praštil pěstí, až se mi zajiskřilo, tak jsem si anální styk vynutil. Trvalo to pět až deset minut. Když to na mě přišlo, tak jsem ho dal do slipů, kde jsem vyvrcholil,“ popsal tehdy u soudu obžalovaný. Znásilněný muž sice větší fyzickou újmu neutrpěl, ale po činu se zhroutil a strávil týden na psychiatrii, kde ho lékaři dávali dohromady. Trauma si pak nesl ještě dlouho po činu.

Pachatel vyvázl u Okresního soudu v Klatovech s podmínkou, ale ze svobody se dlouho neradoval. O rok a půl později ho Krajský soud v Plzni poslal na pět let za mříže. Ač má podle znalců homosexuální sklony a v životě údajně neměl pohlavní styk se ženou, znásilnil jedenáctiletou holčičku.