Hocha porodila jeho matka Markéta B. v srpnu 2018, ve svých 17 letech. Jak sama přiznala soudu, většinou se o chlapce staral její otec. Zhruba půl roku po porodu se seznámila s Alešem B., kterého hned druhý den představila doma a brzy spolu začali žít. Malého si prý oblíbil, staral se o něj.

Jenže podle obžaloby mladík v říjnu 2019, kdy s partnerkou bydleli na Domažlicku, dítěti surově ublížil. Batole skončilo v nemocnici s mnoha zraněními. „Měl oboustrannou zlomeninu lebeční kosti, dvě krvácení pod tvrdou plenu mozkovou, z nichž jedno bylo staršího data,“ popsal u soudu soudní znalec Hynek Řehulka, podle něhož dítě mělo i zlámaná tři žebra, starší zlomeniny nohy a další zranění. Podle státní zástupkyně Věry Brázdové dítěti ublížil právě otčím Aleš B. „Z blíže nezjištěných důvodů za použití vysloveně hrubého tupého násilí, navíc opakovaně, zacházel s tělem nezletilého tak, že mu způsobil daná zranění,“ uvedla v obžalobě Brázdová. Podle ní zranění hlavičky vznikla nejspíše prudkým hozením dítěte, při němž došlo k nárazu do kovového zakončení postele, a údery rukou do obličeje chlapečka. Sériová zlomenina žeber pak nárazem do plochého předmětu, např. zdi.

Aleš B., který si v mezidobí již Markétu B. vzal a má s ní holčičku, soudu řekl, že policistům sice při prvním výslechu přiznal, že s dítětem hodil na postel, ale podle svých slov tak učinil pod nátlakem. „Vyhrožovali mi,“ řekl soudu s tím, že je nevinen. Dodal, že v osudný den odjel s Markétou B., její sestrou a jejím přítelem z domova vybrat „mateřskou“ do Plzně a dítě nechal poprvé hlídat své babičce a dědečkovi. „Když jsme se v noci vrátili, byl malý zanedbaný, ubrečený, pokakaný,“ tvrdil s tím, že babička mu přiznala, že jí chlapeček dvakrát spadl z postele na podlahu. Dodal, že na vině může být i pětiletý hoch, který byl také v domě. Jeho žena vypovídala prakticky shodně. Dodala, že třetí den poté zavolala svému otci, neboť byla sama nemocná a nevěděla si s malým rady. Díky příbuzným tak dítě konečně skončilo v rukou lékařů. Stejně jako její partner odmítla, že by chlapečkovi jakkoli ublížili.

„Byly tam všechny znaky syndromu týraného dítěte,“ uvedl ale znalec Řehulka, podle něhož by tolik závažných zranění nemohlo vzniknout po pádu z postele. A nemohlo je způsobit ani malé dítě.

Chlapeček je dnes v péči otce Markéty B. a zdá se, že by utrpěná zranění na něm neměla nechat trvalé následky.

Líčení bude pokračovat v únoru. Aleši B., který nyní bydlí se svou ženou na Tachovsku, hrozí až 12 let vězení. Opatrovník chlapečka po něm chce bolestné ve výši necelých 92 tisíc korun, zdravotní pojišťovna obdobnou částku.