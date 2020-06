V Domažlické nemocnici zasahovali v noci na pondělí policisté, když jim bylo oznámeno podezřelé chování devětatřicetiletého lékaře z Ukrajiny.

Důvodem zásahu byl více než nestandardní přístup k jednomu z pacientů. Toho lékař nutil dělat kliky a dřepy, a to navzdory vážným zdravotním problémům, kvůli nimž do Domažlické nemocnice přišel.



Lékař před policií utekl na střechu nemocnice. Dechová zkouška později ukázala, že měl 1,6 promile alkoholu. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,” uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že bližší informace Deníku sdělit nemůže, a to vzhledem k počátečnímu stádiu vyšetřování.



Pacient nakonec po netradičním vyšetření skončil v péči plzeňských lékařů. „Můžeme však vyloučit, že by došlo k poškození zdraví pacienta, nicméně věc prošetřujeme, a proto se k ní nyní nebudeme podrobněji vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.



Co se týká lékaře, je až do ukončení šetření postaven mimo službu, jak potvrdil dále mluvčí nemocnice Kokoška. Na dotaz Deníku, jestli se v nemocnicích v rámci Plzeňského kraje často setkávají s případy podnapilého či opilého lékaře ve službě, se nemocnice nevyjádřila. „Bez komentáře,“ dodal na závěr Kokoška.