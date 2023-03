Fotbalista vystupoval v prvním líčení u soudu jako svědek. „Bentley jsem si koupil v roce 2015 na splátky. V roce 2019 jsem ho chtěl prodat, měl jsem dva zájemce, kdy jedním byl Muriqi. Bentley jsem mu půjčil, nějaký čas ho využíval, pak mi volal, že měl nehodu, ale že není viníkem. Tak jsme se sešli u mého právníka, kde jsme sepsali plnou moc, aby Muriqi mohl dořešit pojistnou událost. Abych se o to nemusel starat,“ řekl Limberský s tím, že o prodeji se dozvěděl až později, a nevěděl od koho.

Tvrdil, že nedal Muriqimu svolení, aby auto prodal. Ale dle plné moci předložené u soudu bylo patrné, že ho obžalovaný právě díky ní měl. „Nechával jsem vše na právníkovi, chtěl jsem se jen zabývat fotbalem,“ uvedl Limberský.

Plnou moc u soudu potvrdil i Limberského právník Robert Kaše. Ale vysvětlil, jak byla myšlená. „Pan Muriqi měl s bentley nehodu, ale Limberský se tím nechtěl zabývat, tak jsme sepsali plnou moc, aby se o vše kolem pojistné události postaral Muriqi. Nečekali jsme, že budou kolem řešení nehody nějaké problémy, dodnes není dořešena. Ale až po dořešení pojistné události se měl Muriqi postarat o prodej vraku. Nevím o tom, že by měl k dispozici nějaké doklady od vozu, a už vůbec ne velký technický průkaz, ten má vždy leasingová společnost, ani o duplikátu nic nevím,“ řekl u soudu Kaše s tím, že o prodeji vozu se dozvěděli s Limberským až od policie. Peníze z prodeje dosud neviděl.

Zástupce kupující společnosti provozující autobazar ale ve své výpovědi uvedl, že Muriqi měl v době převodu vozidla velký technický průkaz a nechal na odboru dopravy vystavit duplikát, kde byla jako první vlastník uvedena společnost, která vůz kupovala. To obžalovaný vysvětlil tím, že majitel je známá osobnost a nechce, aby se vědělo, že byl vlastníkem auta. Zároveň kupující také uvedl, že nevěděl nic o tom, že by byla majitelem vozu leasingová společnost, jinak by vůz nekoupil.

Soud bude pokračovat v dubnu výslechem dalšího svědka a měl by již padnout rozsudek.