Není to poprvé, co Milan M. ve Kdyni řádil, ale tohle vyděsilo všechny. Mají strach kamkoliv chodit. „Situace ve Kdyni, co se týká narkomanů, je čím dál horší, tolik jich tu dříve nebývalo. Nejen jako ženská, ale i jako matka se nyní více bojím chodit na město sama. A po tom nehorázném činu ještě více. Je hrozné, co se stalo, nikdy dřív jsem se na městě s takovou agresí bez zjevného důvodu nesetkala. A nezáleží na tom, zda uvnitř seděl senior, mladík, nebo Ukrajinec. Něco takového je tristní a pachatele měli ještě ten den sebrat policisté. Příště se může stát něco mnohem horšího. Je to něco, co by člověk čekal ve velkém městě, ale tady na venkově v malém městě je to šílené,“ popsala Deníku obyvatelka Kdyně, která se bála říci své jméno, jelikož Milan M. už po zveřejnění svého řádění na sociálních sítích vyhrožoval, že si všechny najde. Umocnil tak strach lidí ještě více, jelikož je nadále ve městě.