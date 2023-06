Ivan H., narozený v roce 1975, jel letos 4. března před polednem z Domažlic do Horšovského Týna. Když v tomto městečku přijel k nechráněnému železničnímu přejezdu, nerespektoval výstražný kříž pro železniční přejezd ani značku Stůj, dej přednost v jízdě. „V době, kdy již přijížděl houkající vlak, což bylo potvrzeno svědky, tak aniž by vozidlo zastavil, dokonce předjel osobní vůz, který na železničním přejezdu již stál. Jeho řidička zastavila, neboť viděla blížící se vlak. Obviněný řidičku objel, vjel na přejezd a vzápětí do jeho vozidla narazil vlak, jenž ho odrazil z kolejiště,“ popsal soudce Jan Švígler, jenž se případem zabýval.

Řidič měl tehdy velké štěstí. Nejen, že sám vyvázl bez zranění a nestalo se nikomu nic ani ve vlaku, kde se kromě strojvedoucího a instruktora nacházelo pět cestujících, ale jeho Citröen Berlingo, odražený vlakem, těsně minul automobil čekající u přejezdu, a tak ani v něm nikdo nepřišel k žádné újmě.

K nízkému trestu Ivanovi H., jemuž hrozilo až pětileté vězení, pomohla nejen jeho dosavadní bezúhonnost, ale i to, že před jízdou nic nepil. „Dechovými zkouškami nebylo zjištěno požití alkoholu u žádného z účastníků,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Řidiči byl za přečin obecné ohrožení z nedbalosti uložen peněžitý trest ve výši 25 000 korun plus zákaz činnosti. Za volant nesmí usednout jeden rok. Soudce Švígler ve věci rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Verdikt je pravomocný. Pokud by muž pokutu neuhradil, šel by na dvě stě dnů do vězení.