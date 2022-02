Vše se událo 22. dubna 2020. Haidelmayer soudu řekl, že si pro něj tehdy vrtulníkem zaletěl známý podnikatel z Klatovska Zdeněk B. a odvezl ho na své sídlo, aby mu tam upravil vousy. Jenže než se k tomu dostali, zaujal holiče nadupaný sportovní vůz, který dosáhne rychlosti 100 km/h během několika vteřin. S Müllerem, který byl v areálu, se rychle dohodli, že ho sveze. „Řekl mi, ať se nepoutám, že je to složité,“ uvedl Haidelmayer s tím, že místo pohodové projížďky následovala velmi rychlá jízda, která skončila nárazem do stromu. Mnohem více náraz odskákal právě on.

„Měl jsem regulérně zlomený vaz, ale nebyla poraněná mícha, což je svým způsobem zázrak. Ale krk mám spojený šrouby do lebky, což je hodně nepříjemné a limituje mě to.Dále jsem přišel o pravé oko, nerv je nenávratně poškozený. Také jsem měl poraněné plíce, prasklou lebku a další zranění,“ vylíčil Haidelmayer. Doplnil, že navždy tak přišel o milovanou práci. „Byl jsem uznávaný, v roce 2017 jsem dokonce vyhrál v Amsterdamu soutěž, která je kadeřnickou obdobou mistrovství světa. Jezdil jsem do zahraničí dělat školení, měsíčně jsem byl schopný si vystříhat milion. Teď můžu maximálně ostříhat dohola kamaráda, víc nezvládnu. I salon jsem musel prodat,“ posteskl si muž s výrazným tetováním, který podle svých slov nyní bojuje o invalidní důchod a řeší, co dál.

Müller soudu řekl, že pracuje jako hlídač a vydělává si maximálně 20 tisíc korun čistého měsíčně. Supersport za několik milionů mu ale podle jeho slov patří. Nehodu nepopíral, odmítl ale, že by Haidelmayera vyzval, aby se nepoutal, i to, že by jel rychle. „Kdyby mě něco neštíplo nebo nekouslo do ruky, tak bych nehavaroval,“ prohlásil. Dodal, že je zkušený řidič, jezdil i s Ferrari či Porsche, a nikdy neměl žádnou vážnou nehodu. Na otázku, proč po události převáděl svůj nemovitý majetek, uvedl, že byt v Praze i rodinný dům dostal od otce, ovšem ten mu majetek posléze zase vzal, neboť byl naštvaný právě kvůli nehodě, při níž těžce zranil člověka.

Spolujezdci se omluvil, ale ten řekl, že Müllerův přístup po nehodě se mu nelíbil. Zejména to, jak se s ním chtěl vyrovnat. „Nabídl mi kompenzaci v podobě drog. Že má na starosti ubytovny a že mu to nechal nějaký známý. Jestli chci, prý si to mohu prodat. On že nemá peníze na hotovosti. Nehraji si na svatouška, ale pervitin je pro mě zlo,“ prohlásil Haidelmayer. Müller ale odmítl, že by mu drogy nabízel.

Líčení bude pokračovat v březnu výslechem svědka či soudního znalce.