„V sobotu 19. února krátce před patnáctou hodinou policisté z obvodního oddělení Kdyně přijali oznámení o vloupání do rekreačního objektu v jedné z chatových oblastí na Kdyňsku. Pachatel se vloupal mezi pátečním ránem a sobotní osmou hodinou ranní,“ uvedla k případu policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Pokusil se vniknout do kůlny na nářadí, která stála v blízkosti chaty na oploceném pozemku. To se mu však nepodařilo, přesto svým počínáním kůlnu poškodil. Poté násilně vnikl přes dřevěné dveře do samostatně stojící chaty, ze které ukradl vzduchovou pušku a repliku křesadlové bambitky. Hodnota ukradených věcí byla 4 tisíce korun a poškozením objektů způsobil lupič škodu za 9 tisíc korun.