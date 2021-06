Krutý útok se měl odehrát v srpnu 2020 v azylovém domě v Rokycanech, dítě v důsledku osleplo a ochrnulo.

„Obžalovaná měla vzít do rukou poškozeného a se značnou intenzitou jej měla nejméně 2x udeřit hlavou o zeď, čímž mu měla způsobit tříštivou zlomeninu týlní kosti, tříštivou zlomeninu temenní kosti a puklinu levé temenní kosti, mnohočetná rozsáhlá pohmoždění v oblasti mozku a další zranění, dále oboustrannou ztrátu zraku a přechodné ochrnutí levé poloviny těla, kdy tato zranění si vyžádala hospitalizaci poškozeného ve FN Plzeň s opakovanými operačními zákroky,“ popsala mluvčí Krajského soudu Plzeň Jana Durná. Státní zástupce v obžalobě navrhl v případě uznání viny uložit obžalované trest odnětí svobody o výměře 8 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

V regionu nejde bohužel v posledních letech o jediný případ tohoto druhu. Vloni poslal plzeňský soud na šest let za mříže Sabinu V. z Plzně, která podle obžaloby opakovaně velkou intenzitou mlátila s nedávno narozenou dceruškou o tvrdou rovnou podložku a dále s ní opakovaně intenzivně třásla, kdy tímto svým jednáním dívce způsobila velmi vážná zranění, která si vyžádala operaci a více než měsíční hospitalizaci. Holčička byla tehdy plně odkázána na podporu přístrojů a byla v bezprostředním ohrožení života. Dle znaleckého posudku u dívky došlo v důsledku zranění k ochrnutí končetin, k poruše zraku a vymizení polykacího reflexu, přičemž další vývoj je odhadován velmi negativně.

Za pár dní opět stane před soudem Veronika L. z Plzně, která podle obžaloby zlámala svému čtyřměsíčnímu synovi Davídkovi obě ruce v předloktí a kromě toho s ním udeřila o pevnou podložku tak, že měl poraněný mozek. Žena však vinu popírá. Na svůj verdikt pak stále čeká Slovenka Jana F., která podle obžaloby v červnu 2017 porodila ve svém plzeňském bydlišti v koupelně chlapečka, jehož se snažila usmrtit tím, že proti jeho hlavičce působila hrubým násilím. Přistihla ji při tom její matka, která ji přiměla převézt dítě do babyboxu, ale těžkým zraněním podlehlo. Krajský soud v Plzni ženu v dubnu 2018 odsoudil k 17 letům vězení a Vrchní soud v Praze následně verdikt potvrdil. Jana F. si však podala dovolání k Nejvyššímu soudu a ten vrátil případ k projednání zpět do Plzně. Klíčový pro nový verdikt bude ústavní revizní posudek, na ten se však čeká už od počátku loňského roku.