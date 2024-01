Soudu to vysvětloval tím, že byl krátce po propuštění z výkonu trestu na ulici a potřeboval se umýt. Přiznal, že vnikl do jídelny i kanceláří, ale hájil se tím, že jen hledal ručník na utření, nic prý neukradl. Teď už se bude zase mladý recidivista utírat jen ve vězeňských sprchách, kam ho soud poslal.

Červeňák, který se nedávno přestěhoval z Klatov do Plzně, má přes nízký věk poměrně hustě popsaný trestní rejstřík. Naposledy vyfasoval za krádeže trest v celkové délce 22 měsíců, ze kterého se vrátil vloni 13. října. Neuplynuly ani dva týdny, když si všiml, že je u jídelny jedné z klatovských škol pootevřené okno. Vyháčkoval ho a vlezl dovnitř. „Oknem vnikl do prostor jídelny, kde se vysprchoval ve sprchovém koutě, dále prohledal šatnu zaměstnanců, sklady jídla a čisticích prostředků a kancelář vedoucí školní jídelny,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jan Hrubý s tím, že Červeňák odcizil dva stříbrné prsteny, drobné mince a další věci a také poškodil kování zmíněného okna.

Červeňák soudu řekl, že to měl po propuštění z vězení těžké. Při výstupu sice obdržel více než osm tisíc korun, ale ty se mu rychle rozkutálely. „S tím se nedá vyžít, když máte po výkonu trestu jedny trenýrky, jedny ponožky a tak. Navíc jsem ztratil občanku,“ vysvětloval a dodal, že byl v podstatě na ulici. V osudný den si u školy aplikoval drogy, které dle svých slov dostal, a když viděl pootevřené okno, rozhodl se vlézt dovnitř, protože se chtěl osprchovat. „Když jsem se vykoupal, vlezl jsem do jídelny a do kanceláře, ale bylo to proto, že jsem hledal něco na utření. Nenašel jsem ale ani utěrku, tak jsem se utřel do trička. Pak jsem odešel, nic jsem neukradl,“ tvrdil Červeňák, který je dle svých slov nezaměstnaný, ale chodí na černo na brigády, kde si vydělá cca 30 tisíc čistého měsíčně. Přiznal také, že má dluhy a exekuce přesahující čtvrt milionu korun. Vyjádřil se i navrhovanému trestu, deseti měsícům vězení. „Deset měsíců za nic, to ne!“ chytal se za hlavu.

Zaměstnankyně školy u soudu potvrdily, že se jim věci uvedené v obžalobě skutečně ztratily, a řekly také, že skříně byly otevřené a věci vyházené na podlahu. Uvedly také, že kdyby Červeňák hledal opravdu ručník, snadno by ho našel. Hned několik jich bylo vedle sprchy.

Soudce Petr Sperk uložil obžalovanému za krádež v souladu s návrhem státního zástupce nepodmíněný desetiměsíční trest. Rozsudek není pravomocný, neboť obžalovaného, jenž neměl obhájce, tak naštval, že ze soudní síně odešel ještě předtím, než soudce verdikt odůvodnil. Běží mu tedy lhůta na případné podání odvolání.