„O pár dní později s vědomím, že není držitelem žádného řidičského oprávnění, nasedl v Domažlicích do nezajištěného osobního vozidla, ve kterém nalezl klíč, a následně s ním odjel k místnímu vlakovému nádraží. Tam vozidlo odstavil a klíč od auta odnesl s sebou. Téhož dne se dopustil ještě dalšího protiprávního jednání, kdy vnikl do jednoho z domu v obci Domažlice, odkud odcizil finanční hotovost ve výši 240 euro, zlaté hodinky, několik kusů zlatých šperků a klíčky od vozidla. Odcizením věcí způsobil škodu ve výši přesahující částku 100 tisíc korun. O několik dní později se vloupal do jedné z restaurací v obci Domažlice, odkud odcizil tentokrát 40 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Pak vzal do party o tři roky mladšího kumpána. Společně vnikli neuzamčenými vrátky na pozemek rodinného domu na Domažlicku, odkud z hospodářských budov odcizili tři motorové pily, elektrickou kotoučovou brusku a autobaterie. „Dále z jedné budov vynosili na silnici a připravili si ke krádeži další nářadí, ale při nakládání věcí do osobního vozidla, kterým na místo přijeli, byli vyrušeni majitelkou domu. Nasedli do vozidla a z místa odjeli. Odcizením věcí způsobili škodu ve výši téměř 7 tisíc korun. Uvedených jednání se oba muži dopustili i přesto, že již byli za majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech pravomocně odsouzeni,“ popsala Šmaterová s tím, že mladší z pachatelů řídil na začátku prázdnin i přes platný zákaz osobní automobil z Domažlice do nedaleké obce.

Koncem srpna ale spadla klec. Policie výtečníky dopadla, obvinila hned z několika deliktů a staršího vzal vzhledem k jeho minulosti soud do vazby. Druhý obviněný je stíhán na svobodě.