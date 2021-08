Policie prosí veřejnost o pomoc, pátrá po muži bulharské národnosti, který se vyhýbá nástupu do výkonu trestu odnětí svobody.

Hledaný Genov Stefan Dimitrov. | Foto: Policie ČR

Na Genova Stefana Dimitrova vydal Okresní soud Plzeň - město příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, a to ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. "V zaměstnání a v místě bydliště se hledaný muž po opakovaných prověrkách nenachází. Do současné doby se ho nepodařilo vypátrat. Muž se nástupu trestu vyhýbá. Není vyloučeno, že se hledaný může pohybovat po Plzeňském kraji, na který má osobní vazby," dodává policejní mluvčí Veronika Hokrová.