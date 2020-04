Incident se odehrál vloni 29. prosince na Měčínsku. Dvojice podle spisu už od rána popíjela a hádala se.

„Muž měl ženu opakovaně slovně napadat, chytit ji za vlasy, několikrát do ní kopnout a velmi vulgárně ji urážet. Přitom ji nabádal, aby začala dělat oběd,“ popsala soudkyně Martina Šimánková. Doplnila, že dvojice se do přípravy jídla nakonec pustila. Jan V. dělal bramborový salát, jeho družka řízky. Atmosféra se ale nezklidnila. „Opět ji slovně urážel, a to proto, že nepotřela řízek česnekem, ale dala tam jen sůl a pepř. Vytrhl jí z ruky paličku a udeřil ji s ní do hlavy. Žena si otřela zranění utěrkou, utekla z domu a zavolala svému otci, jenž informoval policisty,“ doplnila Šimánková. Hlídka na místě zjistila, že oba mají výrazně upito, nadýchali okolo 2,5 promile. Ženino zranění hlavy naštěstí nebylo nijak závažné.

Jan V. přiznal, že družku v afektu kvůli hádce o přípravu řízků se salátem udeřil paličkou. Co se dělo předtím, si ale dle svých slov nepamatoval, neboť od rána popíjel rum s colou.

„Za pokus ublížení na zdraví byl odsouzen k osmi měsícům, které mu byly podmíněně odloženy na zkušební dobu 30 měsíců. Rozsudek je pravomocný,“ informovala Deník soudkyně Šimánková, která Jana V. potrestala trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení.