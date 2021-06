Jednou k nim ale Martin M. vtrhl domů a na otce zaútočil železnou tyčí, kterou ho poranil na břiše. „Krvácel jsem a hodně to bolelo, ale naštěstí se mi podařilo vzít do ruky zbraň a on utekl. Věřím, že kdybych zůstal ležet, tak by zabil i Alenu, aby neměl svědky,“ řekl Radek M. u klatovského soudu, který začal případ projednávat.

Obyvatel malé vesničky ve své výpovědi řekl, že soužití s jeho synem bylo bezproblémové až do chlapcových 15. narozenin. Jenže vše změnily drogy, kterým mladík propadl. „Opakovaně mě napadal, vyhrožoval mi, okrádal mě. Říkal, že když mu nedám peníze, zapálí mi statek, a já mu je dával. Opakovaně odcházel a zase se vracel, hladový, špinavý. Po tom, co mě zbil do krve, už jsem ho doma nechtěl, ale když přišel tak hladový, že snědl žrádlo prasatům, vzal jsem ho ještě na milost,“ popisoval strasti soužití s narkomanem Radek M. Dodal, že krátce před útokem se opět se synem nepohodl a ten se odstěhoval k matce do Plzně. Pak se ale tajně vrátil, dostal se do domu a se železnou tyčí o délce zhruba 90 cm náhle zaútočil. „Koukali jsme na zprávy, když přiběhl, bylo to strašně rychlé. Přese mě a stolek ji napálil Radkovi do břicha. Ten zařval, pak ale sáhl po pistoli, ovšem nevystřelil. Já volala policisty a záchranku,“ líčila Alena K. a dodala, že mladíkovi je „fet“ přednější než vše ostatní a že i jí předtím opakovaně vyhrožoval.

Martin M., který v minulosti dostal za vydírání svého otce podmínku a který je už od útoku v psychiatrické nemocnici v Dobřanech, a tak se líčení konala formou videokonference, útok nepopíral. Tvrdil, že se rozhodl zaútočit, aby se otci pomstil za to, jak se ošklivě choval k jeho matce i jemu samotnému. Poškozený ale popřel, že by mu jakkoli ublížil. „Chci se omluvit za to, co jsem udělal. A chci, aby měl otec klidné stáří, tak už ho nikdy nebudu kontaktovat,“ řekl několikrát obžalovaný, jehož omluvu ale jeho otec ani nevlastní matka nepřijali.

Líčení bude pokračovat v srpnu výslechem znalce. Martinovi M. hrozí až tříletý nepodmíněný trest, navíc po něm Radek M. požaduje částku 200 tisíc korun a Alena K. 100 tisíc korun. „Dodnes mám zlé sny,“ vysvětlila to.