Kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje případ rozlétali přes půl roku, teď už ale padla obvinění. „Policisté zahájili v těchto dnech trestní stíhání mužů ve věku 44 let a 55 let, které obvinili ze spáchání zločinu podvod a ze zločinu neoprávněné opatření padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaných formou spolupachatelství,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Vše začalo před několika lety, kdy muže z Klatovska telefonicky kontaktoval „externí obchodní zástupce banky“ s tím, že mu nabídl zakoupení dluhopisů různých bank či společností. Po sdělení detailů s nabídkou dluhopisů souhlasil a byly mu zaslány instrukce, které byly nutné pro úpis dluhopisů, a také platební podklady. Investor v letech 2018 a 2019 zakoupil dluhopisy za 1 700 000 korun. „Po určité době se začal zajímat o výnosy z dluhopisů, a přitom pojal podezření, že něco není v pořádku. Proto se obrátil na banku, kde mu bylo sděleno, že vůbec není veden jako majitel dluhopisů a že banka takové dluhopisy ani nevydala, a poté na policii. Kriminalisté na případu začali intenzivně a pečlivě pracovat. Prováděli výslechy, zajišťovali dokumenty, přizvali znalce,“ popsala Brožová. Dodala, že získané informace kriminalisty dovedly do Prahy, kde byli dva výše uvedení muži zadrženi. Vyšlo najevo, že si obstarali falešné dluhopisy, které vydávali a užili jako pravé, a po vzájemné dohodě a rozdělení rolí zprostředkovali nabídku a prodej těchto dluhopisů. Po obdržení peněz poté provedli hotovostní výběry na pobočkách banky.

„Kriminalisté spolu se spisovým materiálem podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby,“ uvedla Brožová. Za mřížemi ale zatím neskončil ani jeden z podvodníků. „Státní zastupitelství podalo návrh na vzetí do vazby v případě jednoho z nich,“ řekl Deníku klatovský soudce Petr Sperk. Dodal, že vzhledem k tomu, že se obviněný stará o vážně nemocného syna, do vazby vzat nebyl. Vzhledem k tomu, že jde o Čechoameričana, ale musel odevzdat cestovní pas, dát slib, že neopustí republiky, a byl nařízen dohled probačního úředníka.

Podvodníkům hrozí trest odnětí svobody na pět až deset let.