„Mohu potvrdit, že na ubytovně v Klatovech došlo po předchozí slovní rozepři mezi dvěma cizinci k fyzickému napadení. Podezřelý i poškozený byli pod vlivem alkoholu. Podezřelý byl zadržen a umístěn do policejní cely, poškozený se zraněním převezen do nemocnice k ošetření,“ řekla Deníku bez bližších podrobností policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Událost nám byla hlášena jako bodnutí do srdce. Na místě se ukázalo, že jde o bodnutí do ramene,“ doplnila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Muž, který měl v sobě podle informací Deníku okolo dvou promile alkoholu, byl před pobodáním nejspíše ještě zbit, pravděpodobně zkopán.

Na případu nyní pracují klatovští kriminalisté.

Konflikty mezi opilými cizinci na ubytovnách, které končí útokem nožem, nejsou v kraji bohužel v posledních letech ničím výjimečným. Někdy jsou následky i fatální. Připomenout můžeme např. letošní Nový rok, kdy se na ubytovně ve Stříbře dostali do konfliktu dva Ukrajinci. Útok nožem skončil smrtí. Koncem loňského roku byl ke 12 letům vězení odsouzen Krajským soudem v Plzni Ukrajinec, který na Štědrý den roku 2021 na ubytovně v Třemošné bodl o osm let staršího Moldavana přímo do srdce.