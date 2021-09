Rozpáral mu břicho, až mu vyhřezla střeva. Muž přežil jen zázrakem. Krajský soud v Plzni za to potrestal Rumuna George Ionuta Eporeho (32) desetiletým vězením, což je pod hranicí dolní sazby. Není divu, že cizinec rozsudek přijal všema deseti.

Epore se s Veronicou D., která je zhruba o 15 let starší, dal dohromady vloni v říjnu. „Začal být ale hrozně žárlivý, napadal mě. Rozešli jsme se v únoru 2021,“ popsala policistům žena.

Jenže Epore se bývalé lásky nechtěl vzdát a když se potkali v neděli 18. dubna okolo 18. hodiny u Tesca v Sušici, neunesl, že Veronicu doprovázeli tři Ukrajinci. Epore se s nimi dostal do konfliktu. Ukrajinci ale drobného Rumuna, který byl stejně jako oni opilý, opakovaně povalili na zem. Reagoval tím, že se vydal do Tesca pro zbraň. Ukradl nůž o celkové délce 32 cm, který vynesl ven schovaný v rukávu. Serheie T. (29) s ním bodl do břicha. „Způsobil mu masivně krvácející bodnořeznou ránu přední stěny břišní v celkové délce cca 10 cm probíhající od pupku směrem k levému podžebří, kdy z rány vyhřezávaly kličky střev, došlo k poranění cév v oblasti střevních závěsů a k poranění stěny tenkého i tlustého střeva,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr. „Říkal mi, že Veronica není moje. Přitom plakal. Když ke mně došel, vrazil mi nůž do břicha,“ popsal Serhii T. policistům, když se probral po operaci. I když byl po útoku v kritickém stavu, po několika dnech podepsal revers a zmizel neznámo kam. Stejně tak se v republice už nezdržuje ani většina dalších přímých aktérů konfliktu.

Epore ale soudní jednání svým přístupem výrazně ulehčil. „Velice lituji toho, co jsem provedl. Ve věznici chci pracovat, abych uhradil škodu,“ řekl cizinec a uznal vinu. Jeho obhájce Jiří Nejdl připomněl, že nikdy neměl konflikt se zákonem u nás ani v Rumunsku a že je pozitivně hodnocen z řeznické firmy, kde pracoval, i z věznice, kde je ve vazbě. Přístup obžalovaného kvitoval i státní zástupce, který pro něj původně v obžalobě navrhoval dvanáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou, ale teď navrhl trest pod hranicí spodní sazby a v mírnějším druhu věznice. S tím se senát v čele se soudcem Tomášem Mahrem ztotožnil a Eporeho poslal na 10 let do věznice s ostrahou. Eporemu byl zároveň uložen trest vyhoštění na dobu pěti let, státu propadl nůž, s nímž útočil, a musí nahradit škodu zdravotní pojišťovně ve výši 21 787 korun. Verdikt je pravomocný.

Dá se předpokládat, že Epore celou dobu v české věznici nestráví, ale zažádá po čase o vydání do Rumunska a jako mnozí jeho krajani uspěje.