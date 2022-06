Otázal se, zda „se nenajdou v Plzni frajeři, co toho kripla půjdou trochu porovnat?“. Teď kvůli tomu Coufal stanul před plzeňským městským soudem, který ho potrestal peněžitým trestem. Pokud by ho muž pracující jako realitní makléř nezaplatil, může ve vězení skončit na čtvrt roku.

Mohamad R. byl v Plzni souzen dvakrát. Poprvé za to, že teleskopickým obuškem ztloukl dva skiny, kteří mu nadávali. To ještě vyvázl bez trestu. Podruhé se zpovídal z výtržnictví. Tehdy vše začalo tím, že se Mohamad R. otáčel na rušné křižovatce, a když na něj zatroubil řidič trolejbusu, jel za ním a pak mu začal nadávat. Poté si měl vztek vybít na starším manželském páru, který stál opodál. Muže Mohamad R. mlátil pěstmi, ránu dostala i jeho manželka. Za to v červenci 2020 Syřan dostal podmíněný trest.

Pisatel článku na stránkách „Tomio Okamura – SPD“ to kritizoval s tím, že takový člověk měl být okamžitě vyhoštěn. Článek vzbudil velké množství reakcí, komentářů pod ním bylo přes dva tisíce (ve spisu zabraly plných šest desítek stránek). Přisadil si i Coufal. Jenže o příspěvku se dozvěděl Mohamad R. a nehodlal si to nechat líbit. „V článku, na který mě někdo upozornil, byla moje fotografie, moje jméno, moje vyznání i to, že prodávám v Plzni kebab. Přečetl jsem si komentáře, některé byly rasistické, jiné výhružné. Dostal jsem strach o sebe i svoji rodinu, po několik dní jsem dokonce nebyl v práci, protože tam za mnou chodili lidé, kteří to četli,“ vypověděl Mohamad R., jenž se obrátil na policii. Ta se komentáři pod příspěvkem zabývala a nakonec došla k závěru, že devět lidí překročilo zákon. Jedním z nich byl i Roman Coufal z Brněnska. U plzeňského soudu v pondělí přiznal, že komentář napsal, ale odmítl, že by tím chtěl podněcovat jakékoli násilí. „Já nesympatizuji s žádnou radikální stranou. Nejsem příznivcem SPD, článek jsem četl, protože ho někdo známý sdílel. Reakce byla spontánní, vůbec jsem ji nedomyslel,“ řekl Coufal, který tvrdil, že svoji výzvu směřoval na policii a soudy. „Kdybych chtěl, aby ho někdo seřezal, tak napíšu seřezat,“ tvrdil s tím, že je přesvědčen, že se žádného trestného činu nedopustil.

Státní zástupce pro něj za podněcování k trestnému činu ublížení na zdraví, případně výtržnictví, navrhl mírnou podmínku a peněžitý trest. Soudce Boris Valový došel k závěru, že postačí peněžitý trest, a to ve výši 15 tisíc korun. „Soud vysvětlení obžalovaného, že výzvu směroval orgánům činným v trestním řízení, nemohl akceptovat. Zároveň soud pečlivě zvažoval, jak vyjádření obžalovaného ocenit. Kdyby např. vyzýval k zabití, byl by trest úplně jiný,“ zdůvodnil Valový.

Pro obžalovaného je tento trest výhodný, po zaplacení má hned čistý trestní rejstřík. Pokud by nezaplatil, čekalo by ho 100 dnů vězení.