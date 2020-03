Fryje nastoupil u jedné z dopravních firem na Klatovsku na jaře 2018 jako řidič dodávky. K ní dostal dva tankovací karty s jasnými instrukcemi. Když po několika měsících byla dodávka jako nabouraná odstavena, všichni ve firmě se mysleli, že v ní obě karty zůstaly. Jenže Fryje si jednu vzal a rozhodl se, že si s její pomocí pořádně přilepší. Začal na ni čerpat pohonné hmoty, které si buď nechával nebo je prodával.

„Nabídl mi levnou naftu, byla za 22 korun za litr. Koupil jsem od něj 1500 litrů. Moji zaměstnanci naftu natankovali přímo na čerpací stanici v Nýřanech, kde se s Fryjem setkali,“ přiznal jeden z podnikatelů, který se ale dušoval, že neměl tušení, že je nafta kradená. To samé tvrdili i ostatní kupci. „Všichni to věděli,“ řekl soudu Fryje. Ten byl mimořádně přičinlivý, během pouhých pětatřiceti dnů dokázal u celkem devíti benzinek v Plzeňském a Jihočeském kraji natankovat naftu či benzin ve 116 případech, ať to do různých aut, kanystrů či nádrží.

Šlo o bezmála dvacet tisíc litrů, škoda přesáhla 615 tisíc korun. „Vše jsme odhalili, když mi sekretářka předložila fakturu na pohonné hmoty, kterou jsme porovnali s odjetými cestami. Zjistili jsme, že jedna dodávka tankuje i několikrát denně, a to u různých čerpacích stanic,“ popsal u soudu majitel firmy.

BYLA TO MLADICKÁ NEROZVÁŽNOST, TVRDÍ

„Byla to mladická nerozvážnost. Udělal jsem blbost, neřešil jsem následky,“ řekl u soudu Fryje, který se ke všemu přiznal. I když mu vzhledem k výši škody hrozilo až osm let kriminálu, vyvázl s výchovným trestem. Senát v čele se soudkyní Martinou Šimánkovou odsoudil Fryjeho k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu tří roků. Zároveň mu uložil uhradit veškerou škodu. Soud přihlédl k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného, k jeho doznání a jeho nízkému věku. Verdikt je pravomocný.