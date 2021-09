Ten poté požádal posudkovou komisi, jíž lékařka šéfovala, o vypracování posudku. Právě na jeho základě soud svým rozsudkem vyhověl žalobě, rozhodnutí ČSSZ zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Zdůvodnil to tím, že jde o poskytnutí dávky podmíněné zdravotním stavem posuzovaného, a proto je rozhodnutí závislé především na odborném lékařském posouzení, jež provedla právě komise. Na základě toho pak byl muži vyplácen invalidní důchod. Podle státního zastupitelství dostával dotyčný ale peníze neoprávněně, neboť předsedkyně komise, která se stala zaměstnankyní ministerstva v roce 2012 a od roku 2015 byla přijata do služebního poměru, vážně chybovala.

„Obžalovaná se řádně neseznámila se všemi lékařskými zprávami a sděleními Policie České republiky. Rozhodla, že muž je postižen invaliditou třetího stupně. Ten však podle lékařského posudku není postižen invaliditou,“ uvedl státní zástupce s tím, že kdyby se žena se všemi podklady důkladně seznámila, musela by dojít k diametrálně odlišnému závěru, než k jakému došla a muži by tak nebylo neoprávněně vyplaceno 723 758 korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.