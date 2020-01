Nalitý jak zákon káže se uprostřed týdne za bílého dne uložil vedle kašny na kdyňském náměstí. Budil akorát veřejné pohoršení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Milan Jaroš

„Totožnost prokázala, že jde o pětapadesátiletého muže. Byl opilý natolik, že nezvládl ani dechovou zkoušku,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Ostatně dechová zkouška nebyla to jedné, co mu nešlo. Muž nebyl s to se ani postavit na vlastní nohy a ujít pár kroků „Policisté jej zajistili a eskortovali do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění,“ dodala Brožová. Tam mu trvalo tři hodiny, než byl schopný si 'dýchnout'. V tu chvíli mu přístrojem policie naměřila 2,64 promile alkoholu v krvi. Jeho jednání je evidováno jako přestupek.