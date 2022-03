Čtyřiačtyřicetiletého muže vyzvali k dechové zkoušce, která ukázala pozitivní výsledek 0,34 promile alkoholu v krvi. Pozitivní byl i orientační test na přítomnost drog. Ve slinách test prokázal přítomnost marihuany a pervitinu. „Policisté dále při kontrole z dostupných evidencí zjistili, že muž má Okresním soudem v Lounech vysloven zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny na dobu 24 měsíců, a to do května 2022. Muže policisté zajistili a převezli do lékařského zařízení k odběru krve a moči,“ uvedla k případu policejní mluvčí Dagmar Brožová. Případem se policisté dále zabývají.