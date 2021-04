"Mohu potvrdit, že byl minulou sobotu vzat do vazby člověk, který byl odsouzený za výtržnictví," uvedl předseda Okresního státního zastupitelství Pavel Dvořák. Kuřátko přitom na konci února před plzeňským soudem litoval svých činů a sliboval, že už nebude na veřejnosti masturbovat a že bude brát léky.

Kuřátko není žádný andílek. Odseděl si mnoho let za mřížemi. Ještě za minulého režimu to bylo dvakrát, a to právě za ukájení se na veřejnosti. Po roce 1989 byl odsouzen dokonce za vraždu. Z posledního výkonu trestu se vrátil v létě 2019. Na svobodě vydržel sekat latinu jen pár měsíců. „V březnu 2020 v prostorách hlavního vlakového nádraží v Plzni před poškozenou otevřel černý kabát, pod kterým měl tepláky upravené tak, že v místě přirození byla všita pouze průhledná síťovina, takže žena viděla pyj. Následně se stejným způsobem obnažil před dvěma neztotožněnými ženami. Poté přišel k podchodu, kde si krémem namazal ruce a pod tepláky začal masturbovat a sledoval přitom poškozenou,“ uvedl v obžalobě státní zástupce a dodal, že muž poté ještě třikrát onanoval před ženami v Karlových Varech. Jednou v parku, podruhé na zastávce a potřetí přímo v jedoucím autobusu MHD. To už přirození neschovával v teplákách, ale sundával si kalhoty ke kolenům či kotníkům.

Kuřátko podle soudní znalkyně trpí sexuální deviací – exhibicionismem. „Doporučuji ochranné sexuologické léčení ambulantní formou, i tak není prognóza příznivá,“ konstatovala znalkyně s tím, že Kuřátko by měl do ordinace sexuologa docházet až do konce života.

„Vše, co je v obžalobě, je pravda. Chtěl bych se omluvit těm slečnám za to, jaká jsem jim způsobil traumata. Souhlasím s léčením, ale navrhovaný nepodmíněný trest je pro mě likvidační. Přišel bych o dceru, práci, bydlení,“ řekl soudu Kuřátko, který se dobrovolně začal léčit u sexuologa už po třetím útoku. I tak přišel čtvrtý. Kvůli přítelkyni totiž částečně vysadil utlumující léky.

Plzeňský soud ho poslal do vězení na 14 měsíců. Nařídil mu sexuologickou léčbu a státu propadly speciálně upravené tepláky i paruka, které používal. „Soud výrazně zohlednil jeho doznání i to, že se začal léčit, na druhé straně není možné odhlédnout od jeho trestní minulosti. Nelze uložit jiný, než nepodmíněný trest,“ uvedla ve zdůvodnění rozsudku soudkyně Bohdana Kučerová. Verdikt není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.