„V Sušici se v neděli večer u Tesca potkal muž z Rumunska s partou Ukrajinců, mezi nimiž byla jeho bývalá přítelkyně. On se s rozchodem dosud nevyrovnal a dostal se s nimi do sporu. Pak na jednoho z nich zaútočil nožem, zřejmě ze žárlivosti,“ řekl Deníku zdroj, který je s případem obeznámen. Útočník začal z místa prchat, ale i díky kamerovému systému byl brzy zadržen a skončil v cele. Napadený utrpěl velmi vážné zranění. „Na místě byly zajištěny jeho životní funkce pozemní posádkou ze Sušice a poté byl letecky transportován v bezvědomí na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Lékaři stále svádějí boj o jeho život. „Jeho stav je kritický,“ řekla v pondělí po poledni Gabriela Levorová z FN Plzeň.

O den dříve, v sobotu v podvečer, zaútočil na ubytovně v Domažlicích 60letý Rumun na svého o 37 let mladšího krajana. „Napadení předcházela slovní rozepře. Mladší z mužů utrpěl bodné zranění a po základním ošetření na místě byl při vědomí převezen letecky do FN Lochotín,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková. „Jeho zdravotní stav je stabilizovaný,“ doplnila Levorová.

Útočník, který podle informací Deníku nadýchal bezmála dvě promile, byl na místě zadržen. „V neděli si z rukou policejního komisaře převzal obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. V nejbližší době bude podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ informovala v pondělí Červenková. Doplnila, že v případě útočníka ze Sušice obvinění ještě nepadlo, ale i on je podezřelý z pokusu vraždy. Pokud by pobodaný muž zemřel, byl by agresor obviněn z vraždy. Hrozící trest je ale v případě pokusu i dokonané vraždy stejný, odnětí svobody na 10 až 18 let.

Oba případy šetří krajští kriminalisté.