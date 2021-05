Její manžel Pavel F. (36) ji podle obžaloby, která zazněla u klatovského soudu, měl navíc surově bít, házet na ni jídlo či na ni plivat. Žena se musela také sama fackovat. Muž ale ve své výpovědi odmítl, že by manželce ubližoval.

Ženino týrání trvalo podle jejích slov roky. Životní partner ji měl soustavně ponižovat a urážet jako ženu i matku. Začal s tím, už když čekala první ze čtyř dětí, krátce po svatbě v roce 2009. „Doslova peklo ale začalo v roce 2015. Trvalo do roku 2019, kdy jsem od něj odešla,“ uvedla mladá žena. „Slovně ji napadal sprostými a hrubými výrazy pod smyšlenými záminkami, že vykonala špatně nějakou činnost v domácnosti, strkal do ní, házel po ní jídlo a poléval ji čajem a mlékem, mačkal jí rukou tváře a plival na ni, tahal ji za vlasy, až došlo k jejich vytržení, fackoval ji nebo ji nutil, aby se fackovala sama, kopal ji do nohou, nutil ji klečet a trval na tom, aby se za hádky, které vyprovokoval on, omluvila s tím, že všechno zavinila sama,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Vše podle ní došlo tak daleko, že se u ženy rozvinula duševní porucha, a to porucha přizpůsobení, která se mimo jiné projevovala prožíváním silné úzkosti, depresemi, poruchami spánku či strachem o život svůj i dětí. „Chtěl mě zničit fyzicky i psychicky,“ řekla soudu mladá žena, pro niž bylo nejhorší, že ji manžel de facto připravil o děti. Doma jí totiž zůstala jen nejmladší dcera, tři starší děti byly u manželových rodičů a ona jen mohla podle svých slov vídat jen někdy.

Pavel F. ale odmítl, že by ženě ubližoval. Ve své velmi obsáhlé výpovědi ženu vykreslil jako špatnou partnerku i matku, které nevadilo, že nemá děti doma. „Nebylo mým záměrem nikoho týrat, způsobit mu újmu. V každém vztahu jsou dva a hádky byly vzájemné,“ tvrdil obžalovaný. Dodal, že ženu nikdy neuhodil, odmítl i plivání či házení jídla. Popřel také, že by byl častým uživatelem marihuany, jak uvedla poškozená.

Za týrání osoby žijící ve společném obydlí muži hrozí až osm let vězení. Žena po něm chce navíc finanční odškodnění. Líčení bude pokračovat v květnu.