Trest na tři roky až deset let hrozí mladíkovi za červnový útok nožem. Domažličtí policisté už jej totiž obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví.

K incidentu došlo v létě ve Spálené ulici v Domažlicích poté, co dvaadvacetiletý muž přišel ke dveřím jednoho z bytů, kopal a mlátil do nich, přitom nadával a křičel. „Když padesátiletý muž dveře otevřel, mladík držel v pravé ruce nůž, kterým šermoval před sebou a staršího muže řízl do předloktí pravé ruky. Poškozený, ve snaze nevpustit útočníka do bytu, vzal baseballovou pálku a několikrát s ní protivníka udeřil. Agresor začal z domu ustupovat,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.