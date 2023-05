J. S., jehož tvář ani jméno nesmí redakce ze zákona zveřejnit, aby nemohla být identifikována poškozená, si podle obžaloby v září 2021 přilehl v ložnici bytu, kde žil se svou družkou, k její tehdy 14leté dceři. Osahával ji na prsou a na přirození, nejprve přes oblečení, ale pak ji svlékl a zasouval jí prsty do přirození, ač ho odstrkávala a prosila, aby to nedělal. Svého jednání zanechal až po chvíli, kdy děvče nechal být a odešel.

J. S., jemuž za znásilnění školačky hrozilo pět až dvanáct let vězení, soudu řekl, že byl v osudný den silně opilý. „Já normálně nepiju, ale když mě něco naštve, koupím si dva, tři litry vodky, sednu doma, čučím na televizi a všechno to vypiju. Jsem pak našrot a nic si nepamatuji,“ řekl J. S., který pracuje jako pomocná síla ve zdravotnickém zařízení a jenž byl už v minulosti třikrát soudně trestaný, vždy za neplacení alimentů. Pokaždé ale vyvázl s výchovným trestem, za mříže nemusel. Řekl, že silně opilý byl i v osudný den. Spáchání skutku nepopíral. „Když to všichni tvrdíte, tak jsem to asi udělal, já si to nepamatuji,“ řekl. Po poradě s advokátem ale prohlásil vinu. „Souhlasím s popisem skutku, právní kvalifikací i trestem navrženým v obžalobě,“ uvedl.

Senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou prohlášení viny přijal, a tak bylo dokazování krátké. Státní zástupkyně Věra Brázdová pro J. S. žádala pětiletý pobyt ve věznici s ostrahou. Zmocněnkyně a zároveň opatrovnice poškozené Renata Brůhová žádala pro holčičku nemajetkovou újmu ve výši 200 tisíc korun. Připomněla přitom, že dívka byla nejprve u pěstounů a pak v dětském domově. I tak se ale stýkala se svou matkou, jezdila k ní a jejímu druhovi J. S. na víkendy. Jenže poté, co ji obžalovaný znásilnil, už tam jezdit nemůže a s matkou, kterou má ráda, se vídá jen velmi málo. „Čekala bych, že obžalovaný dobrovolně opustí domácnost, kde žije s dívčinou matkou,“ uvedla Brůhová s tím, že po činu musela být školačka hospitalizována v psychiatrické nemocnici.

Obhájce obžalovaného Radomír Šimáček uvedl, že J. S. s matkou školačky sice žije, ale je to proto, že ona by sama nebyla schopna zaplatit všechny poplatky. Žádal uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby. Sám J. S. v závěrečné řeči konstatoval, že když ho soud pošle do vězení, nebude tam moci pracovat a zaplatit tak dívce odškodné.

Senát mu uložil čtyřletý trest, jenž si odpyká ve věznici s dozorem, a musí dívce zaplatit odškodné ve výši sto tisíc korun. Verdikt není pravomocný.