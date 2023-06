Neuvěřitelnou drzost projevil 27letý muž, který byl odsouzen za výrobu pervitinu. Namísto nástupu do vězení dál vařil drogy, dokonce tomu tak bylo i ve chvíli, kdy si pro něj přišla policie.

Sedmadvacetiletý muž byl letos v březnu odsouzen k osm a půl ročnímu pobytu ve vězení. Stalo se tak poté, co jej v roce 2021 zatkla zásahová jednotka policie kvůli výrobě pervitinu. U muže doma pak policisté kromě drog a věcí potřebných na jejich přípravu našli také samopaly. Muž není však majitelem zbrojního průkazu.

Muž ve stanovené době po letošním rozsudku nenastoupil do vězení. „Proto na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Minulý týden byl vypátrán a zadržen domažlickými policisty v obci Nemanice,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. „V době zadržení dodělával další pervitin a větší množství drogy bylo u něj i nalezeno,“ pokračovala mluvčí. Odsouzeného policisté eskortovali do věznice. „Jeho současná výroba drog i nalezené drogy jsou součástí dalšího prověřování,“ dodala Brožová.

