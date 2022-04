Matka, která v sobotu odpoledne v Karlových Varech zaútočila nožem na své tři malé děti, zřejmě řešila velké finanční problémy. Jak Deník jako první informoval, žena pobodala děti - chlapce ve věku 5 let, holčičku starou 3 roky, útoku neunikl ani teprve šestitýdenní chlapeček. Tříletá holčička byla na místě mrtvá, miminko je hospitalizováno v karlovarské nemocnice, nejstarší dítě bylo kvůli vážným zraněním transportováno vrtulníkem do nemocnice Motol.

K obrovské tragédii došlo v panelovém domě v karlovarské čtvrti Doubí. Lidé, kteří žijí poblíž, rodinu příliš neznali, do domu se totiž přistěhovala teprve začátkem letošního ledna. Pronajala si byt v přízemí, kde ale za celou dobu prý nevytáhla ani žaluzie. "Vídávala jsem ji občas s dětmi na hřišti," uvedla jedna ze starších žen. Sobotní tragédie je pochopitelně hlavním tématem, o čem tu lidé hovoří. Podle některých se žena dostala do velkých finančních problémů a měla se z pronajatého bytu vystěhovat. "Když se sem přistěhovala, normálně zaplatila majitelce i celou kauci. Pak ale přestala platit nájem. Byla to slušná paní," vyprávěl jeden z místních mužů.

Šok ve Varech: Tříleté dítě zemřelo po pobodání nožem, dvě jsou v nemocnici

"Neplatila nájem, a tak jí majitelka bytu řekla, že se má do pátku 15. dubna vystěhovat. Paní jí nakonec přemluvila, podařilo se jí termín ale posunout jen o jeden den. Majitelka tak chtěla, aby byl v sobotu byt vyklizený. Dokonce sem v sobotu přijela i s novými nájemci, kterým chtěla klíče od bytu předat. Jenomže se na ni nedozvonila. Nebrala jí ani mobil. A protože měla majitelka ještě jedny klíče od bytu, odemkla si. Když otevřela dveře, na zemi leželo v kaluži krve jedno dítě a nájemkyně tam stála s nožem v ruce," líčila osudnou sobotu jedna ze sousedek. "Já ji ale nikdy neviděla. Bydlela tu krátce. V bytě nikdy nebyl slyšet žádný křik, byly slyšet jen děti, jak si v klidu hrají," doplnila žena.

Jak dodal mluvčí policie Jakub Kopřiva, ženě bude zřejmě dnes odpoledne sděleno obvinění. Zřejmě ještě o velikonoční neděli se také bude řešit možná vazba. Případ redakce Deníku nadále sleduje.