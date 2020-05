Čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla Volkswagen Golf jedoucí 3. května v 16:45 hodin od centra Všerub na obec Pláně nejel vpravo při pravém okraji komunikace a narazil do protijedoucího osobního vozidla tovární značky Volvo devětatřicetileté řidičky, která jela od Pláně.

Řidič nadýchal 3.37 promile | Foto: PČR

,,Škoda na vozidle Volkswagen Golf byla vyčíslena na 5 tisíc korun, na vozidle Volvo na 30 tisíc korun. U ženy byla dechová zkouška na alkohol negativní, u muže byla s pozitivním výsledkem 3,37 promile alkoholu v krvi. Muž byl zajištěna převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že policisté z dostupných evidencí zjistili, že má na základě trestního příkazu Okresního soudu v Domažlicích uložen trest zákaz řízení motorových vozidel na dobu 24 měsíců, a to od července 2018 do července 2020, kdy byl také odsouzen pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 24 měsíců, a výše popsanému trestu zákazu řízení. Policisté dále zjistili, že na vozidle Volkswagen byly namontovány registrační značky, které jsou registrované na jiný osobní automobil.