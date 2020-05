Devětadvacetiletou řidičku osobního vozidla Audi zastavili a kontrolovali 28. května v 11:31 policisté Obvodního oddělení Kdyně v ulici Na Kobyle ve Kdyni.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

,,Při kontrole ji vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška byla s výsledkem negativním, ovšem pozitivně reagoval drogový test, a to na přítomnost pervitinu ve slinách. Řidička byl zajištěna a převezena do lékařského zařízení, kde se podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že z dostupných evidencí dále policisté zjistili, že žena má rozhodnutím Okresního soudu v Klatovech uložen trest zákaz řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců, a to od listopadu 2019 do listopadu 2020.