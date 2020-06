Pětadvacetiletý muž řídil 30. května po 22 hodině osobní motorové vozidlo značky Peugeto z Třebnic do Domažlic, tam byl v Paroubkově ulici zastaven a kontrolován strážníky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Na místo vyjeli i policisté. Ti řidiče vyzvali k dechové zkoušce, jejíž výsledek byl 2,20 promile alkoholu v krvi. Z dostupných evidencí policisté zjistili, že muž má rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích vysloven zákaz řízení na dobu dvou let, a to od srpna 2018 do srpna 2020. A že byl v září 2019 trestním příkazem téhož soudu odsouzen pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky k zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu tří let.