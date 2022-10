"Na konci srpna letošního roku měl obviněný devětatřicetiletý muž požadovat po dvaatřicetiletém muži uhrazení finančních prostředků, které mu měl v minulosti poskytnout na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn s dohodnutým cílovým výtěžkem. Finanční prostředky měl chtít vrátit z důvodu, že nebyl spokojen s aktuálním výsledkem těžby kryptoměn. Dvaatřicetiletý muž měl ovšem vrácení finančních prostředků odmítnout s tím, že si devětatřicetiletý muž může převzít veškerou výpočetní techniku zakoupenou pro těžbu kryptoměny," informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Limberský měl muže pozvat do kavárny, kde na něj čekal s trojicí obviněných. "Ve druhé polovině září se měla čtveřice obviněných mužů sejít s dvaatřicetiletým mužem v jedné z kaváren v Karlových Varech. Obviněný devětatřicetiletý muž měl opět po dvaatřicetiletém muži požadovat do určitého termínu vrácení finančních prostředků. Ten to měl ovšem znovu odmítnout s tím, že mu předá zmíněnou výpočetní techniku, která byla za tyto finanční prostředky pořízena. Následně se měl do sporu vložit sedmatřicetiletý muž, který měl začít dvaatřicetiletému muži vulgárně nadávat a po chvíli ho ohrožovat střelnou zbraní. Poté ho měl zbraní udeřit do horní poloviny těla. Přitom měl po dvaatřicetiletém muži požadovat vrácení finančních prostředků. Po několika minutách měl dvaatřicetiletý muž, kterému měl ještě devětatřicetiletý muž znovu zopakovat, že má finanční prostředky vrátit do určitého termínu, z kavárny odejít," pokračoval Kopřiva.

Napadený muž byl následně ošetřen v nemocnici. "Karlovarští kriminalisté se případem usilovně zabývali a ve čtvrtek 6. října čtveřici osob zadrželi. Po provedených úkonech byla čtveřice propuštěna a jejich trestní stíhání tedy probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí čtveřici osob trest odnětí svobody až na osm let," dodal mluvčí policie.

Pro jednu z klíčových postav slavné éry Viktorie Plzeň nejde o první konflikt se zákonem. Proslulá je jeho bouračka v Praze v roce 2015, po níž se v opilosti snažil utéct policistům.

Ocitl se už ale i mezi poškozenými, když z něj Čeněk Pazderka, kterého Limberský považoval za kamaráda, postupně vylákal celkem 5,195 milionu. Tvrdil mu, že peníze použije na nákup luxusních aut, která pak se ziskem prodá. O další peníze ho připravil, když mu slíbil, že zařídí opravu fotbalistova vozu bentley, který Limberský poškodil při nehodě v Praze.