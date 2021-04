Kuchař ze známého motorestu vydělal statisíce na prodeji drog. Do vězení nepůjde

Rostislav Soukup (41 let) z Klatovska žil dvojí život. Na jednu stranu to byl kuchař ve známém a vyhledávaném motorestu, na druhou stranu to byl pěstitel konopí.

Rostislav Soukup u klatovského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Nebyl žádný troškař, na prodeji marihuany vydělal podle obžaloby, která zazněla včera u klatovského okresního soudu, statisíce korun. Hrozilo mu až deset let vězení, soud ale Soukupa potrestal podmínkou. Soukup podle obžaloby v době od června 2019 do srpna 2020 v ve sklepních prostorech domu v Poborovicích na Klatovsku skrytým in-door způsobem za účelem prodeje a pro vlastní potřebu pěstoval nejméně ve třech pěstebních cyklech po sobě rostliny konopí (Cannabis). „Za použití nákladné a poměrně sofistikované technologie složené z osmi kusů závěsných svítidel s 600 W výbojkami, ventilace s filtrací a nastaveným časovým cyklem, klimatizační jednotky, živné půdy a speciálních hnojiv. V prvních dvou pěstebních cyklech vypěstoval vždy nejméně sto kusů rostlin konopí, přičemž rostliny sklidil a oddělil z nich květenství, které pak ve formě palic usušil,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně, podle níž tak Soukup celkem získal přes pět kilogramů sušiny marihuany s obsahem nejméně 733 gramů účinné látky D-9-tetrahydrokana- binolu. Něco vykouřil, většinu ale prodal za částku 400 tisíc korun člověku, jehož policie nevypátrala. Zbylo mu jen pár gramů. Napotřetí zasadil 119 rostlin konopí, než ale mohl sklidit, vtrhla k němu policie a pěstírnu zlikvidovala. Řidič BMW nadýchal po půlnoci dvě a půl promile Přečíst článek › Obžalovaný u soudu nezatloukal. „To, co je v obžalobě, je pravda. Se vším souhlasím,“ prohlásil na počátku líčení Soukup. Vzhledem ke svému postoji uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, kterou následně schválil senát v čele se soudcem Janem Kasalem. Soukupovi byl uložen trest ve výměře 30 měsíců, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let. Zároveň státu propadly věci, určení k pěstování konopí, které zajistila policie při domovní prohlídce. „Na jedné straně je polehčující okolností doznání, na straně druhé šlo o poměrně velké množství drogy. Trest je adekvátní,“ uvedl soudce Kasal. Verdikt je pravomocný.

