Na místo jímky, která se nachází mezi Městem Touškov a obcí Kumberk, vyjížděli také hasiči, kteří tam propátrávali celý den i večer jímku, kde se měly nacházet ostatky. Kolem jímky i opodál byl k vidění nepořádek, který během pátrání vytahali ven. "Pátrací akce byla ukončena ve 21.15 hodin a jednotky se vrátily na své základny," sdělil v sobotu řídící důstojník hasičů Štefan Livinka.

"Prověřovali jsme tam poznatky, které souvisí s trestnou činností a budeme v tom nadále pokračovat. Nebudeme ale sdělovat žádné podrobnosti," uvedla policejní mluvčí ústeckého kraje Šárka Poláčková.

Lidé hasiče obdivovali, příliš nevěřili tomu, že by tam dívenka mohla být. "Nevěřím tomu, že by tam holčička byla, to si vždy někdo něco vymyslí a chudáci hasiči se tím pak musí prodírat. Vždyť za tu dobu už by snad ani nic nenašli. Je to hrozné, že se pořád nenašla. My jsme tady tenkrát z toho případu byli dost vyděšeni. Chudák holčička," řekl jeden z obyvatel Města Touškov.

Tělo tehdy dvanáctileté Michaely Patricie Muzikářové se doposud nenašlo. Dívka zmizela pravděpodobně 11. ledna 2017, kdy nepřišla do školy. Její matka nahlásila pohřešování tentýž den vpodvečer. Ráno kolem 5 hodiny odcházela do práce, dívku ale nekontrolovala. Dívčin telefon byl naposledy aktivní 10. ledna večer.

Otakar S., bývalý přítel matky hledané Míši Muzikářové z Ústí, se tehdy přistěhoval do Čemin na Plzeňsku. V Čeminech se oběsil 30. ledna 2017. Kriminalisté tehdy vyslechli desítky lidí z okolí dívky, včetně rodiny, kamarádů a spolužáků. Prohlédli stovky hodin kamerových záznamů. Opakovaně prohledávali místo bydliště pohřešované i okolí. Do rozsáhlých pátracích akcí byli už dříve zapojeny desítky kriminalistů, pořádkové jednotky, hasiči, dobrovolníci od vojáků, kynologové, policejní psi.

Kriminalisté pracují se dvěma verzemi. Jednou z nich je, že dívka odešla sama, druhá je, že se stala obětí trestného činu.