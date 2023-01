K soudu se ani jeden z obžalovaných nedostavil dobrovolně. Horvátha, pro něhož to rozhodně nebyla soudní premiéra, přivezla eskorta z výkonu trestu odnětí svobody, Krause přivedla pětice policistů. Ani on nestojí před soudem poprvé, vloni v březnu dostal podmínku za to, že spolu s kumpánem vylomili mříž v okně nově zřízeného karanténního místa pro osoby s covidem v Plzni, oba utekli a s nakažlivou chorobou běhali po městě.

Mrtvému vrah uřízl nejen hlavu, ale i genitálie

Několik dní po tomto rozsudku se Kraus potkal s Horváthem. „Řekl mi, že půjdeme na měď. Na nádraží jsem sehnal pervitin, aplikovali jsme si ho, pak jsme vzali sekeru, co měl schovanou v křoví, a šli jsme na trať. Byly tam nějaké volně položené kabely. Rozdělal jsem oheň a pálil kabely a Horváth řekl, že jde něco udělat. Já mu říkal, ať neseká ten tlustý kabel, ale…,“ tvrdil Kraus. Horváth odmítl vypovídat.

Jejich činnost byla odhalena velmi rychle. Výpravčímu totiž signalizovalo jedno zařízení poruchu, hlásilo poškození kabelů. Ihned to oznámil kolegyni, která u Správy železnic (SŽ) pracuje jako dozorce výhybek. „Podívali jsme se dalekohledem a v kolejišti jsme viděli dvě osoby, které tam neměly co dělat. Zavolali jsme policii a jeli na místo,“ řekla soudu Ludmila B. Policejní hlídky zadržely oba pachatele při činu, ač se Horváth snažil uprchnout.

Ukázalo se, že SŽ způsobili pořádný problém. „Přesekli tři kabely, každý o délce 95 m, sloužící k napájení zabezpečovacího zařízení návěstidla pro kolejové obvody, čímž způsobili škodu ve výši 23 850 Kč, přičemž přeseknutím kabelu způsobili vyřazení z provozu části staničního zabezpečovacího zařízení k železniční stanici Plzeň, zajišťujícího bezpečnost jízdy vlaků a posunových dílů, konkrétně vyřadili z činnosti část zajišťující obsazenost kolejových úseků, kdy v důsledku tohoto bylo nutné zjišťovat obsazení kolejových úseků pouze fyzickou kontrolou a dále bylo nutné přijmout opatření v podobě snížení rychlosti projíždějících vlaků v daném úseku z 80 na 40 km/h, což mělo vliv i na plynulost provozu,“ uvedl státní zástupce Michal Himmer a dodal, že Horváth se navíc dopustil i maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť se vloni vyhýbal nástupu dvouletého trestu a za mříže ho dodali až policisté, když ho dopadli.

Rozsudek by mohl padnout v únoru.