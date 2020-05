V dubnu, kdy byl v ČR kvůli Covid-19 vyhlášen vládou stav nouze, ukradl čokolády v prodejně Dobřanech. Půjde za to na více než dva roky za mříže.

„Muž odcizil celkem 21 kusů čokolád, které si vložil do batohu a bez placení je vynesl z prodejny ven, čímž způsobil škodu ve výši 1012,90 Kč. Právě vzhledem k tomu, že čin spáchal za nouzového stavu, mu hrozil trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ informovala Deník mluvčí Okresní soudu Plzeň-jih Petra Sochůrková. Dodala, že Šupka byl za krádež sladkostí pravomocně odsouzen ke 26 měsícům, které stráví ve věznici s ostrahou. To se stalo v úterý a již ve čtvrtek usedl Šupka opět na lavici obžalovaných, a to u Okresního soudu Plzeň-město. Zpovídal se z krádeže dvou donutů v hodnotě 23 korun, které pronesl přes pokladnu v plzeňském Kauflandu schované v bundě. Muž, který se hájí tím, že po návratu z vězení žije v podstatě jako bezdomovec a nemá co jíst, měl štěstí. I když mu mohl soud trest navýšit až do výše osmi let, rozhodl se vzhledem ke dva dny starému nepodmíněnému rozsudku upustit od potrestání. Šupka tak za mřížemi pobude dva roky a dva měsíce.

V Plzeňském kraji jde podle informací Deníku o první rozsudek za krádež za stavu nouze kvůli Covid-19. „Již tu ale máme další obžalobu, která se bude projednávat,“ uvedla mluvčí OS Plzeň-město Lucie Ženíšková. Například v Klatovech dosud k soudu žádná taková obžaloba podána nebyla.