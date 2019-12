Před Okresním soudem Domažlice se řešila necelou minutu dlouhá projížďka kontrolorky veterinární správy zavřené v přívěsu určeného na převoz živých zvířat kolem prasečí farmy. Soud ale rozhodl zcela jinak. Z obžalování z trestného činu omezení osobní svobody se stal případ pro přestupkovou komisi. Státní zástupce proti tomuto rozhodnutí ale podává stížnost.

Ke všemu došlo 28. května tohoto roku. Na farmu pana Jana Altmana se ohlásila kontrola z veterinární správy s tím, že jejím předmětem jsou přepravci živých zvířat. Mezi ně Altman patří, jelikož prasata, kterých na své farmě chová kolem 1200, převáží zhruba třikrát až čtyřikrát do roka. Když si kontrolorka, a zároveň poškozená, Eva W. prohlížela přívěs určený pro převoz živých zvířat, vlezla v rámci obhlídky i dovnitř. Stála uprostřed přívěsu, když za ní Jan Altman zavřel dveře se slovy, že si dají jedno kolečko kolem areálu, aby věděla, jak se v tom jezdí.

„Byl to zásah do mé soukromé sféry a byl tak velký, že jsem se z toho dosud nevzpamatovala,“ uvedla ve své výpovědi Eva W. s tím, že po tomto zážitku začala trpět úzkostmi, plačtivostí, musela užívat antidepresiva. V současnosti se stále s úzkostnými stavy potýká a trpí pocitem nejistoty z reakce kontrolovaných subjektů. „Byl to útok na lidskou důstojnost a ponížení mé osoby jako ženy,“ pokračovala v protokolu. Po projížďce jí měl totiž obžalovaný říct: ‚Takové zvíře jsem ještě nevezl‘.

Poznámka ale byla myšlena jinak, stejně jako projížďka. „Zvíře jsem nemyslel ve smyslu chovaných zvířat, ale říkávalo se tak někomu, kdo měl mnohem vyšší postavení. Nemyslel jsem to v dehonestujícím smyslu. Rozhodně jsem jí nechtěl nijak ubližovat, ponižovat ji. Na nic si nestěžovala, do vozu nastoupila dobrovolně a když vystoupila, zeptal jsem se, jaké to bylo. Odpověděla, že výborné a dále pokračovala v kontrole,“ vypověděl před soudem Altman.

Jízda kolem areálu trvala 53 vteřin, celá záležitost pak 83 vteřin a vše dokumentoval videozáznam, který pořizovala manželka obžalovaného. V něm bylo patrné, že veškerý exces proběhl v klidu. Jízda byla pomalá, jelo se po rovném vyasfaltovaném povrchu a tak, aby se žena uvnitř nezranila. Poté kontrola pokračovala běžným způsobem.

„Paní doktorka byla podle mého názoru v dobrém rozmaru a po jízdě dělala dojem, že je nad věcí,“ řekla manželka obžalovaného a dodala, že video pořizovali pro vlastní ochranu.

Měla jsem strach, nevěděla jsem, co se bude dít, říká poškozená

Ačkoli veškerá kontrola a projížďka probíhala v klidu, vnímala ji Eva W. jako traumatizující zážitek a Jana Altmana označila v protokolu jako konfliktní osobu. Dosud ale s poškozenou žádné konflikty neměl.

„Vím, jak hrubě se dokáže vyjadřovat ve svých dopisech. Žádné jeho upozornění, že si dáme kolečko, jsem neslyšela. Byla jsem tam skoro ve tmě, když zničehonic zavřel dveře. Stála jsem tam, cítila, jak se rozjíždí. Vůz nadskakoval, sotva jsem se držela za přepážku, která uvnitř byla a celou dobu jsem se bouchala do hlavy,“ vyprávěla soudu plačtivě Eva W. Jaké měla pocity si nevzpomíná, kontrolu dokončila, ale až při cestě domů se dle svých slov musela zastavit, jak na ni vše s odstupem času dolehlo. „Dělám to už 13 let, setkávám se s různými případy, týráním zvířat, ale tohle se mi ještě nestalo,“ dodala.

Ve videozáznamu však z jejích úst zřetelně zaznělo, že se skutečně do hlavy bouchla, ovšem proto, že je asi o deset centimetrů vyšší, než je výška vozíku, ale že jinak byla jízda super. Co se týká přepravního vozíku pro zvířata, je vysoký 170 centimetrů, dlouhý 6 metrů a má zhruba 8 metrů čtverečních. Jsou tam navíc špehýrky kvůli vzduchu a světlu. „Sám jsem si to zkusil, světlo tam je, dala by se tam číst i knížka,“ objasnil zemědělec a na označení za konfliktní osobu vysvětlil: „Nenechám si prostě jen nic líbit. Na veterinární správu už jsem si párkrát stěžoval.“

Vše teď ale bude řešit přestupková komise, ačkoli návrh ze strany státní obhájkyně počítal s nepodmíněným trestem od jednoho až do tří měsíců a peněžitým trestem 50 tisíc korun. Soud ale rozhodl jinak. „Je pochopitelné, že každá kontrola vyvolává emoce. Sice se tento minutový exces mohl v tu chvíli zdát jako dobrý nápad, ale dospělo to až sem. Nicméně Jan Altman není hrozbou pro společnost. Tento případ patří před přestupkovou komisi,“ uzavřel případ soudce Jan Švígler.