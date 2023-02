To, že se na sociálních sítích tvoří různé skupiny, které fungují jako bazar pro prodej zboží, je běžné. Většinou je vše rychlejší než to dávat na různé prodejní portály. Toho bohužel ale využívají i podvodníci, kteří dělají, že mají o zboží zájem, a dle Klatovana jich není zrovna málo. „Byl jsem docela v šoku, co mi chodilo zpráv z podivných profilů. Pak ale byly dva, kde to na první pohled nebylo poznat. Muž psal, že by měl zájem, že cena vyhovuje. Tak jsem byl rád. Ptal se, proč mobil prodávám. Pak se ptal, jestli jde mobil poslat. Což není úplně nic neobvyklého, ale napadlo mě se podívat na profil, a tam nebylo jediné české jméno, tak už jsem se zarazil a nepokračoval,“ popsal první zkušenost muž.