Byl vyrušen majitelem jednoho z domů a utekl. Část lupu nechal na místě, část rozbil. Policisté ho vypátrali a obvinili.

Majitel chalupy v Dolním Metelsku v pondělí po čtvrté hodině odpoledne načapal při činu zloděje, ten však stačil utéct. Ihned po něm začali pátrat policisté. "Osobu odpovídající popisu zadrželi po deseti minutách. Šetřením a ohledáním místa činu zjistili, že dvaadvacetiletý muž se v obci Dolní Metelsko vloupal hned do dvou chalup. Z jedné odcizil dvě propanbutanové lahve, které ukryl v lese. Pak z dalšího objektu odcizil plastovou přepravku s dvaceti prázdnými lahvemi od piva a z dílny u tohoto objektu z ledničky vyskládal do igelitových tašek pět plat po deseti kusech domácích vajec, klobásy, kuřecí křídla, půllitrovou lahev piva, lahev rumu, vaječného koňaku, meruňky, borovičky, dvě PET lahve s pivem a několik prázdných lahví od piva. Poté, co byl majitelem vyrušen, dvě tašky nechal na místě. S třetí taškou utíkal. Když ji přehodil přes plot, který následně přeskočil, všechny lahve v tašce se mu rozbily," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.