Když se na vše přišlo, měl štěstí. Zaměstnavatel ho nevyhodil, ale nechal ho dál jezdit, přičemž s ním uzavřel dohodu o splácení škody. I to přispělo k tomu, že Mašek, jemuž hrozilo až pět let kriminálu, vyvázl u klatovského soudu s podmínkou.

Podle obžaloby se Mašek vždy neoprávněně bez souhlasu zaměstnavatele zmocnil elektronického tankovacího čipu uloženého v kabině jiného firemního automobilu, než který měl on sám přidělený, a s pomocí tohoto čipu buď sám na čerpací stanici rovnou natankoval nebo to umožnil někomu jinému. Ve většině případů hned na místě naftu prodával za 18 nebo 20 korun za litr. Od května 2017 do ledna 2020 to udělal 140x a celkem tak společnost připravil o 35 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,05 milionu korun.

Kromě toho opakovaně využil svůj vlastní čip, určený k tankování do služebního vozu, k tomu, aby si pro své osobní účely natankoval naftu celkem za bezmála sto tisíc korun.

Mašek se již v přípravném řízení k činu přiznal. Policistům řekl, že ho napadlo přivydělat si prodejem motorové nafty v době, kdy měl finanční potíže. Naftu prodával takřka výhradně jednomu svému známému. Vždy to probíhalo tak, že si vzal čip z nějakého kamionu, a buď jel s dotyčným na čerpací stanici a nebo ho poslal samotného a řekl mu, kolik si má natankovat. On tam pak jel s dodávkou a tankoval do sudů. O tom, že jde o kradenou naftu, prý nevěděl.

Ani u soudu nezapíral. Řekl, že má na svědomí vše, co je uvedeno v obžalobě. Se státní zástupkyní uzavřel dohodu o vině a trestu. Soudce Jan Kasal ji schválil, a tak byl Mašek potrestán osmnáctiměsíčním trestem, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. „Dosud nebyl trestán, k činu se doznal a uzavřel dohodu o vině a trestu,“ vysvětlil Kasal, proč je trest poměrně mírný.