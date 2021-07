Když způsobil vážnou nehodu, vzal nohy na ramena, aniž ho zajímalo, že druhé auto hoří a je v něm řidič, který se kvůli těžkým zraněním sám ven nedostane. Nebýt náhodných svědků, nepřežil by.

Ivanchuk, kterého k líčení k plzeňskému městskému soudu přivedla eskorta z vazby, řekl, že do Čech rád jezdil a pobýval tu u sestry, ač neměl povolení. V osudnou červnovou noc roku 2019 byl u své známé. Sebral jí klíčky od mercedesu a s autem se nad ránem rozjel po Plzni, ač nemá řidičský průkaz. „Chtěl jsem jet na autobusové nádraží vyzvednout známé,“ tvrdil Ivanchuk, který neuvěřitelně riskoval. „Nerespektoval dopravní značku 'zákaz vjezdu všech vozidel', jel s vozem v opačném směru jednosměrné ulice a do křižovatky vjel v době, kdy zleva přijížděla po hlavní ulici Škoda Fabia,“ řekl státní zástupce. Po střetu obou aut narazila fabia do domu, poničeny byly další dva vozy. Řidič ve fabii měl zlomený krční obratel a další zranění, Ivanchuk se však o něj nestaral a utekl. „Byl jsem v šoku, měl jsem strach. Moc toho lituji,“ tvrdil obžalovaný. Na dotaz státního zástupce Pavla Tolara, jak je možné, že se v autě našla poloprázdná lahev vodky, která před jeho odjezdem byla ještě plná v lednici, připustil, že ji vzal s sebou, ale popřel, že by pil.

Bude vyhoštěn

Ivanchuk krátce po nehodě zmizel na Ukrajinu, později se ale vrátil a byl přistižen v cizím autě. Soud mu uložil trest vyhoštění, muž ho ale nerespektoval. Když byl zadržen letos v dubnu v Hornbachu v Plzni, putoval proto rovnou do vazby. U soudu doznal vinu, což byla výrazná polehčující okolnost. Přitěžovalo mu naopak mimo jiné to, že byl v ČR třikrát přistižen při drobné krádeži.

Soudkyně Lenka Prýcová obžalovaného za jeho trestnou činnost poslala na celkem 14 měsíců do věznice s ostrahou, uložila mu dvouletý zákaz řízení a vyhostila ho z ČR na celkem čtyři roky. „Nebýt jiných osob, mohl poškozený v autě, které začalo hořet, zemřít. Bylo velké štěstí, že v tu dobu byl někdo nablízku,“ uvedla Prýcová, která připomněla, že Ivanchuk může již po sedmi měsících požádat o podmínečné propuštění, může být také vyhoštěn, aniž by si celý trest odpykal. Verdikt není pravomocný.