Osmatřicetiletému muži a čtyřicetileté ženě z Klatovska sdělili v pondělí 3. února domažličtí policisté podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

„Policisté na základě vlastního zjištění při výkonu služby v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích zjistili, že oba lidé, které zde kontrolovali, se na území domažlického okresu zdržovali, ačkoliv jim byl trestním příkazem samosoudce Okresního soudu v Domažlicích v listopadu 2019 uložen zákaz pobytu na okrese Domažlice na dobu tří let, tedy od listopadu 2019 do listopadu 2022,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová a dodala, že případ bude zpracován ve zkráceném přípravném řízení, do dvou týdnů se bude projednávat u soudu. Za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.