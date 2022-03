Sedmatřicetiletý holýšovský rodák v březnovém videu, které má server Novinky.cz k dispozici i poté, co zmizelo z Facebookového profilu Grznára, si zápasník vychvaloval válečný stav. "Těšim se na to, až v Český republice vypukne válka. Má to jednu velkou výhodu, ve válce neexistuje právom, ve válce můžeš páchat trestnou činnost jako vzteklej, což se mně líbí, to je sen. A přežijou jen ti nejsilnější. Prostě chci, aby v České republice byla válka, prostě chci, ať to Rusko už přijde na nás nebo kdokoliv jinej … Chci válku," uvedl zápasník ve videu, které bylo později z Facebooku odstraněno, ale jiní uživatelé jej sdíleli na dalších sociálních sítích.