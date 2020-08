Za pokus o podvod a sebeobohacení účetní Martiny Jakoubkové, která pracovala téměř čtyři roky v účtárně holýšovské firmy Kabelovna Kabex a.s., padl v pondělí u Okresního soudu Domažlice trest.

Obžalovaná účetní, matka tří dětí, je podle okresního soudu vina. Dostala dvacetiměsíční podmínku s odkladem na 30 měsíců, na šestnáct měsíců má zákaz činnosti účetnictví a daňové evidence a musí uhradit statisícovou škodu. Firmu totiž obrala celkem o 202 423 korun.

Martina Jakoubková firmu obírala postupně o tisícové položky. Jednotlivé účetní doklady v průběhu roku 2017 až do dubna 2018 zaúčtovávala do účetního systému o tisíce vyšší. Ve skutečnosti byla celá řada položek v řádech stovek korun.

„Vždy se jednalo o částky, které nebily do očí, nebyly podezřelé a pohybovaly se ve výších běžných provozních výdajů,“ uvedl soudce Jan Švígler při zdůvodnění viny.

Částky tak obžalovaná navyšovala o tisíc, dva tisíce, pět tisíc. Takto získané peníze navíc pak používala například na opravu svého auta či na soukromé balíčky s dámským oblečením. Kromě účtování navýšených položek, proplácela částky placené na kartu CCS, která se ve společnostech zavádí především proto, aby se omezilo vydávání hotovosti a pokusila se rovněž o podvod tak, že do výpovědi z firmy vpašovala text o vyplacení odměny. K tomu ale nakonec díky všímavosti personální účetní nedošlo.

Obžalovaná se ze závěrečného jednání omluvila. Nicméně ve své závěrečné řeči z 29. června tvrdila, že šlo o úmysl jí poškodit.

„Ničeho jsem se nedopustila. Naopak je zřejmé, že mi chtěl někdo úmyslně uškodit, anebo je v tom zkrátka jen závist,“ uvedla Jakoubková v závěrečné řeči s tím, že na pracovišti panovaly nekorektní vztahy či psychická šikana.

Jakoubková se ale podle zmocněnce za poškozenou společnost hájila i tím, že položky do účetnictví zadával někdo jiný. „Probíhalo to několik let a je zvláštní, že by si zkušená účetní nevšimla, že jí mizí peníze z pokladny,“ doplnil závěrečné řeči ve středu 29. června zmocněnec Bernášek.